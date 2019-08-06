此内容发布于2019年8月7日 上午1:05

（法新社华盛顿6日电） 美国近日发生两起枪击案，总统川普虽誓言要大幅修正枪枝管理法规，却没实际作为，改革压力转落在国会身上。但对枪管意见分歧的美国议员是否能大刀阔斧改革，也引发质疑。

美国德州艾尔帕索（El Paso）一间沃尔玛（Walmart）卖场3日发生枪击案，相隔不到24小时，俄亥俄州的岱顿镇（Dayton）也传出枪击事件，两起血案共夺走31条人命。

枪击案再度掀起外界要求管制枪枝的声浪，多位民主党议员和党内总统初选参选人也趁这时候，呼吁政府采取大动作以降低枪枝暴力。

民主党议员认为，应扩大背景查核至所有枪枝买家，多数美国民众也支持此一作法。由于岱顿镇案凶嫌持有军用突击步枪和高容量弹匣，在短短30秒内就击毙9名民众，部分民主党人也希望恢复对此两种枪械设备的禁令。

枪击案后，共和党议员虽对枪枝安全议题无过多着墨，但两党对该采取行动一事，越来越有共识。

若干共和党人本周表示，支持采取相关措施，确保不该持有武器的民众无法购买或取得枪械。共和党联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）指出：「周末发生的这两起骇人听闻枪击案，显示我们为什么必须实施合情理的改革。」

即使两党议员有共识要采取作为，来自参议院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）的阻力，恐还是会让他们窒碍难行。

民主党占多数的众议院在今年稍早，通过一项两党皆支持的背景查核法案（Bipartisan Background Checks Act of 2019, H.R.8）。法案明定若没有背景查核，枪枝不得在枪展中或两人间移转，但麦康奈拒绝将法案提交到参院进行表决。

另一项众院年初通过的相关法案，也尚未被提交到参院。目前枪枝法规有一个漏洞，导致背景查核若未能在3天内完成，枪枝贩卖商即能直接递交武器到买家手上，而法案就是为了解决此漏洞。

根据纽时报导，这个漏洞让21岁的男子鲁夫（Dylann Roof）取得枪枝，并在2015年射杀9名美国南卡罗来纳州查尔斯顿市（Charleston）一间教会中，正在研读圣经的非裔教会成员。

参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）今天与共和党众议员金恩（Pete King）一起站出来，呼吁麦康奈尽速把法案送至参院。金恩是众院背景查核法案的提案人之一。

舒默表示：「如果麦康奈现在让（背景查核）法案在参院进行表决，我相信一定会通过。」金恩也强调，查核枪枝购买者的背景不该是个政党议题。

在外界强大压力下，麦康奈5日表示，共和党参议员「准备好尽我们的职责」，但他不愿多谈下一步是什么。

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