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此内容发布于2018年3月13日 上午12:20 最后更新 - 2018年3月13日 -00:20

（法新社华盛顿13日电） 美国佛罗里达州校园枪击案事发一个月，白宫续推教师佩枪计画，却在限制购买突击步枪上退缩，总统川普今天挨批向枪枝游说团体低头，这项倡议基本上是雷声大雨点小。

佛州派克兰（Parkland）上个月14日有一名少年持半自动突击步枪扫射校园，夺走17条人命。川普在各界施压下，表态支持将购买突击步枪的最低年龄从18岁提高到21岁。

但最新发表的政策声明，却着重在川普让教师佩枪的构想上，「以确保校园安稳，就跟我们的机场、体育馆和政府办公大楼一样」。

至于购枪年龄限制，声明仅提到政府将组校园安全特别委员会，由教育部长戴弗斯（Betsy DeVos）统筹。

新政策声明也没有提到白宫先前提出的另一个构想：将购枪者背景调查扩大到销售网站与枪枝展。

然而，这份政策声明支持国会小修法规改善联邦和州立资料库，以供有照业者调查背景。

这些举措较接近全国步枪协会（National Rifle Association）的立场。全国步枪协会是势力强大的枪枝游说团体，反对任何拥枪限制。

川普自己稍早推文承认，他目前没有推动任何可以用来阻止佛州道格拉斯中学（Majory Stoneman Douglas High School）血案的限制措施。

道格拉斯中学血案犯嫌克鲁兹（Nikolas Cruz）19 岁，2月14日持AR-15突击步枪扫射校园，击毙14名学生与3名大人。如果川普实施购枪限制，便可阻止这个年龄层的年轻族群购枪。

川普推文说：「至于将购枪年龄限制从18岁提高到21岁，采取行动前需先参考法庭案件与判决。各州将自行决定。局势瞬息万变，（说好听一点）没有获得多大的政治支持。」

美国史上最惨重的3起滥射案都发生在川普首任任期内。他最近几周与全国步枪协会主管开了两场特别会议后，对枪管立场出现动摇，挨批望而却步。

民主党联邦参议员范士丹（Diane Feinstein）说：「总统川普完全屈服于这个枪枝游说团体。他本来愿意禁止突击步枪、支持扩大背景调查、禁止『有危险』倾向的民众购枪、并将突击步枪购买年龄提高到21岁，现在却退缩了。」

范士丹称让教师佩枪的概念「荒唐到极点，连教师都强力反对」。

纽约州立大学科特兰分校专研枪枝权利辩论的政治学系主任史必哲（Robert Spitzer），觉得白宫声明不会产生任何有意义的改革。

他提到川普时说：「他的倡议基本上是雷声大雨点小。」

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