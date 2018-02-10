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此内容发布于2018年2月11日 上午12:20 最后更新 - 2018年2月11日 -00:20

（法新社首尔11日电） 一名南韩女演员痛批柏林影展主办单位一面邀请曾性虐她的导演出席今年盛会，一面将活动誉为对抗影坛性侵丑闻的论坛，是伪善的作为。

这名拒绝透露身分的女演员去年指控南韩导演金基德（Kim Ki-Duk）身体及性虐待，说她参与拍摄2013年电影「莫比乌斯」（Moebius）时，遭金基德殴打，并强迫她拍摄剧本未含、不必要的性爱和裸露镜头。

57岁的金基德是南韩最着名电影导演之一，他曾因「援交天使」（Samaritan Girl）夺下2004年柏林影展最佳导演银熊奖，也以「圣殇」（Pieta）荣获2012年威尼斯影展金狮奖。

他的最新作品「人类的时间」（Human, Space, Time and Human，暂译）将在15日登场的柏林影展「电影大观」（Panorama）单元举行全球首映。

这名女演员告诉法新社：「我认为，邀请金基德出席的决定令人深感悲伤且极为伪善。」她还说，那次经历使她「深受创伤」。

她说：「金基德坦承在片场对我施以身体上的虐待，且被判有罪。柏林影展却一面为他铺设红毯，一面夸耀支持『#我也是』（#MeToo）运动。」

柏林影展主席寇斯力克（Dieter Kosslick）上周表示，今年活动将聚焦性行为不当议题，并扮演「论坛」角色，为女性在电影业的待遇带来「具体改变」。

席卷全球的#我也是运动揭发若干最受瞩目的案件，令多名娱乐圈重量级人物深陷性丑闻，包括好莱坞制片哈维温斯坦（Harvey Weinstein）和身兼演员及导演于一身的凯文史贝西（Kevin Spacey）。

寇斯力克6日说，他已撤销若干作品的角逐资格，因为那些作品的导演、编剧或演员面临可信的性行为不当指控。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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