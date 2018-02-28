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此内容发布于2018年2月28日 下午10:50 最后更新 - 2018年2月28日 -22:50

（法新社纽约28日电） 消息来源今天透露，美国纽约州今天要求3家银行，提供与总统川普女婿兼白宫高级顾问库许纳（Jared Kushner）所属房地产事业往来资料。

纽约州金融服务署（Department of Financial Services, DFS）署长弗洛（Maria Vullo）上周致函德意志银行（Deutsche Bank）、签字银行（Signature Bank）、纽约社区银行（New York Community Bank），要求他们提供财务安排的细部资料，以及放贷库许纳公司或库许纳公司申贷资料。

纽约州要求这些银行在3月5日前回应。

纽约州金融服务署拒绝评论此事，德意志银行也不愿置评，但库许纳公司表示，这些调查有政治动机，等同骚扰。

库许纳公司发言人表示：「敝公司尚未接到纽约州金融服务署来函。我们是数十亿美元的企业，财务相当健全，敝公司执行长为服务国家自请离职之前，我们从未遭到任何形式的调查。」

「这种调查似乎是骚扰，单纯为了政治目的。」

库许纳是川普长女伊凡卡（Ivanka Trump）的夫婿，在川普政府位居要职，被赋予促成以色列和巴勒斯坦和平协议等重要任务。

根据2017年4月白宫发布文件，库许纳自愿离开家族地产王国旗下200多家实体高层职位，但仍持有大部分公司的股分，可能仍会从这些公司赚取收入。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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