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此内容发布于2018年6月17日 上午10:35 最后更新 - 2018年6月17日 -10:35

（法新社英国因威奈斯17日电） 有关苏格兰尼斯湖晦暗不明波浪下有头巨大怪物的故事，已经传了超过1500年，纽西兰一名学者希望能以现代科学技术解开这个谜团。

来自纽西兰奥塔戈大学（Otago University）的葛梅尔（Neil Gemmell）到尼斯湖（Loch Ness）采集湖水样本，希望能藉此多了解住在湖底深处的生物。

葛梅尔对法新社说：「1000多人宣称他们见过水怪，那里可能真的有什么特殊的东西。」

葛梅尔朝湖里放下5公升的探测器时说，他会留意是否能找出「水怪DNA」，但他的计画更着重测试环境DNA技术，用来理解自然环境。

当地居民尚恩（Adrian Shine）说，葛梅尔的发现对他长年运作的研究计画「尼斯湖计画」会有帮助。

尚恩的研究计画受国际探险家如美国人泰勒（Dan Scott Taylor）的启发，泰勒在1960年代晚期，以灵感来自披头四（Beatles）歌曲的「黄色潜艇」（Yellow Submarine）巡察尼斯湖。

尚恩对法新社说：「我确定可找到可能还未被提及的若干物种，除细菌之外，应还有其他重要的。」

「如果真的找到其他东西，我强调『如果』，你便真的能掌握那是何种生物、那一类动物。」

有关尼斯湖怪的说法有百百种，从凶恶、可变形的「水马」，到恐龙年代遗留的水中生物；其他说法如这仅是木头、鱼类、涉水禽类、或水波被夸大。

观光游船船长贝尔（Dave Bell）说，最后一次有人说看到湖怪是今年3月26日，一对美国游客宣称在阿克特城堡（Urquhart Castle）城墙上目睹，「他们形容水下有大片阴影移动，估计长约30尺（9公尺）」。

贝尔说：「去年看到湖怪的次数达破纪录11次。」

在尼斯湖工作多年的贝尔自己从未看过，但这并未动摇他相信湖里有东西的信念。他说：「我认为很难相信，这1000多人都是错的。」

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