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此内容发布于2009年10月30日 下午10:05 最后更新 - 2009年10月30日 -22:05

现年28岁，罗宗蓬（Rochom P'ngieng）1989年还是小女孩的时候，在距离金边（Phnom Penh）东北约600公里的拉达那基里（Ratanakkiri）省放牛时，迷路走失。





2007年初，罗宗蓬因为想偷一个农夫的食物被抓，她被带离丛林时全裸，全身脏兮兮。她像猴子一样弓着身子，在森林地上觅食，找寻干米粒。





她无法说任何可懂的语言，自称是她父亲的罗萨尔（Sal Lou）说 ，她只会发出「动物般噪音」。





柬埔寨人称她为「丛林女」或「半兽女」。





罗萨尔今天在电话中告诉法新社，罗宗蓬26日住进省立医院，她无法适应村居生活。





罗萨尔说：「她一个月来拒绝吃米饭，她现在很瘦，仍不会说话，行动像只猴子。像昨晚，她脱掉衣服后躲进浴室里。」





他指出，「她的状况看起来比刚将她带出丛林时更糟，她总想脱掉衣服，爬回丛林。」





医生说，罗宗蓬「处于于紧张状态，医生一天给她注射二次药物，治疗她的紧张病症，但是她仍无法自我控制」。





罗萨尔告诉法新社，他的家人认为要安置罗宗蓬太难了，他将诉请慈善机构照顾她。（译者：中央社罗苑韶）



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