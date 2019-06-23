此内容发布于2019年6月24日 上午12:50

（法新社柬埔寨施亚努市24日电） 柬埔寨一处7层楼高的施工大楼22日倒塌，救难人员今天持续在瓦砾堆中寻找受害者，死亡人数如今已增至24人，预料已无生还者。这栋大楼为一家中国公司所有。

脸色沉重的柬埔寨总理洪森（Hun Sen）在中国企业大举投资的滨海城镇施亚努市（Sihanoukville）视察事故现场。

根据法新社记者今早所见，在炙热高温中，部分还埋在瓦砾堆中的遗体用蚊帐罩住，以隔绝苍蝇，历经48小时徒手、气钻和挖土机挖掘后，瓦砾堆已逐渐减少。

要求匿名的军人彻夜看守现场，并说：「我们预料已无任何生还者。」

施亚努省（Preah Sihanouk）官员将罹难人数上调至24人，受伤人数也与这个数字相去不远。

当地医院可见焦虑的亲属，他们表示，据信约有十多人埋葬在挤压成一团的建物之下。这栋施工大楼22日倒塌时，数十名工人都在睡梦中。

边哭边抱着女儿的47岁波夫（Khim Pov）告诉记者：「我失去了丈夫和外甥。」她的儿子幸运从瓦砾堆中逃出并接受治疗。

「我对丈夫是否还活着已不抱希望。那些被拉出的遗体都压扁了。」

其他生还者表示，他们听到巨大声响后惊醒，设法在大楼倒塌时逃离，当时有数十名工人受困在上层。

这栋大楼倒塌后，3名中国籍人士和1名柬埔寨地主已经被拘留讯问，洪森则责怪建设公司「粗心大意」。（译者：王品轩/核稿：刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram