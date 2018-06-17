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此内容发布于2018年6月17日 上午8:05 最后更新 - 2018年6月17日 -08:05

（法新社金边17日电） 柬埔寨警方表示，保皇派政党领袖拉纳里德亲王和妻子帕拉的车队今天在西南部滨海施亚努市（Sihanoukville）遭计程车冲撞，帕拉伤重不治，拉纳里德则受重伤。

现年74岁的拉纳里德（Norodom Ranariddh）曾任柬埔寨总理，目前是保皇派政党「柬埔寨民族联合阵线」（Funcinpec）主席。为了7月29日将举行的充满争议大选，他正在国内奔走助选。

事发当时陪同在旁的一名「柬埔寨民族联合阵线」高层人士告诉法新社：「一辆满载乘客的计程车冲入车队，撞击亲王的座车。」

这场车祸发生在今天上午。柬埔寨全国警方官方网站发布的报告，可见车辆严重受损和伤者待在路旁的画面。根据初步报导，有7人受伤。

为确保执政党人民党（Cambodian People's Party）在7月大选取得压倒性胜利，在位已33年的柬埔寨总理洪森（Hun Sen）选前努力消灭反对势力。柬埔寨最大反对党柬埔寨救国党（CNPR）去年底被禁止活动后，外界普遍抱怨这场大选既不自由也不公平。

拉纳里德是已故柬埔寨国王施亚努（Norodom Sihanouk）之子，和现任国王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）是同父异母兄弟。他和洪森的关系复杂，两人曾在1993至1997年共同担任总理，但拉纳里德随后遭效忠强人洪森的势力罢黜。

不过为了重返政坛，拉纳里德近几年和过往对手和解，并在国会取得柬埔寨救国党原有席位之一。

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