此内容发布于2019年7月29日 上午7:20

（法新社金边29日电） 柬埔寨总理洪森今天表示，柬埔寨已向中国采购数以万计武器，且今年与中方相关交易金额已达4000万美元。金边日前才否认允许中方使用国内一座海军基地。

华尔街日报（The Wall Street Journal）上周报导，中国今春取得柬埔寨西南方云壤（Ream）海军基地部分区域独占使用权，双方事后秘而不宣。这座基地位于战略要域暹罗湾，中资企业正在附近兴建一座大型机场。此外，基地也邻近施亚努市（Sihanoukville），当地有许多中资持有的赌场、旅馆和其他不动产。

尽管中柬双方最终缔约内容不明，美方知情官员透露，协议开放中方使用云壤基地30年，之后每10年自动续约。根据草案，中方将可派驻军事人员、储放武器、停泊军舰。

为「端正视听」，柬国政府26日破例邀请数十名记者参观云壤基地，而洪森（Hun Sen）也一再否认相关消息，称报导意图「诋毁」。不过，对于与中国的武器交易，他倒是颇不寻常地愿意透露细节。

法新社报导，洪森表示：「我下令加购数以万计武器。它们已在运送途中。」洪森未说明购入武器细项。

根据洪森的说法，柬埔寨以往已向中国采购总额达2亿9000万美元的武器，今年又加购了4000万美元。

洪森是在前往视察中资所建体育馆的工程现场时，作以上表示。他说，这座体育馆是中国国家主席习近平给柬国的礼物。

中柬两国近来关系发展趋于密切，中方提供柬方总额数十亿美元的低利贷款、基础建设工程和其他投资项目，两国也加强联合军演等军事合作，金边更是北京在南海争议上的坚定盟友。

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