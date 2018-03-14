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此内容发布于2018年3月14日 下午4:35 最后更新 - 2018年3月14日 -16:35

（法新社华盛顿14日电） 白宫今天宣布，柯德洛（Larry Kudlow）获延揽并同意出任白宫国家经济会议主席。柯德洛递补寇恩的遗缺，成为首席经济顾问。寇恩反对课徵钢铝关税未果后挂冠而去。

白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，柯德洛获延揽并同意出任国家经济会议（National Economic Council）主席，以及总统的经济政策助理。

柯德洛接受专业财经新闻频道CNBC访问时表示，他和川普经过一连串电话讨论后，他决定接受这份工作。

柯德洛现年70岁，在前总统雷根任内监督白宫管理及预算局5年。他1987年到1994年也在曾为投资银行的贝尔斯登公司（Bear Stearns）担任首席经济学家。

柯德洛2001年加入CNBC，之后成为知名评论家与主持人，风格热情洋溢与充满自信，抱持支持自由贸易观点。

不过，在2007年全球金融危机前夕，他告诉观众美国不会陷入衰退。

两年前，柯德洛支持川普竞选总统，力挺川普竞选开出的筑墙与减税支票。

柯德洛结过3次婚，也承认1990年代曾因酗酒与依赖古柯硷接受治疗。（译者：严思祺）

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