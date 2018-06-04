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此内容发布于2018年6月4日 下午10:35 最后更新 - 2018年6月4日 -22:35

（法新社华盛顿4日电） 美国前总统柯林顿表示，他与前白宫实习生吕茵斯基的婚外情曝光后，他就没有再和她说过话。柯林顿说，此刻，他不认为需要私下跟她道歉。

美国国家广播公司（NBC）「今日秀」（Today）今天播出的节目中，71岁的柯林顿（Bill Clinton）被问到对「#我也是」（#MeToo）运动的看法。

美国第42位总统柯林顿正在宣传与畅销作家詹姆斯・派特森（James Patterson）合写的惊悚小说「消失的总统」（The President is Missing，暂译）。

不过，受到关注的是他在椭圆形办公室的时期，特别是他与吕茵斯基（Monica Lewinsky）的风流韵事。

当「今日秀」问及柯林顿是否对当时年仅22岁的吕茵斯基道过歉，他说：「我已向全世界每一个人道歉。」

柯林顿说：「我没和她说过话。」「我从未和她说过话。」

当被追问他是不是应该私下向吕茵斯基道歉，柯林顿说：「不，我不认为。」

他说：「但我已经多次公开说我很抱歉。」「这是很不一样的。道歉是公开的。」

对于女性在「#我也是」运动中谴责演艺圈、政坛和媒体界男性利用权势性侵害或性骚扰女性，柯林顿说：「我喜欢#我也是运动。」他也说，这场运动来得太迟，「但这不代表我同意每件事情」。

现年44岁的吕茵斯基2月曾在「浮华世界」（Vanity Fair）杂志发表文章表示，透过「#我也是」运动，她以全新角度重新检视自己与柯林顿那段往事，结论是整件事「就是粗鄙的滥用权力」。

她写说：「他是我上司，是地表最有权势人物…比我年长27岁，阅历丰富，应该要更明事理。」（译者：叶俐纬/核稿：蔡佳敏）

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