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此内容发布于2018年6月14日 下午10:50 最后更新 - 2018年6月14日 -22:50

（法新社华盛顿14日电） 美国司法部督察长报告今天指出，联邦调查局（FBI）前局长柯米（James Comey ）在处理希拉蕊电邮门调查上出现违抗态度。消息一出，为杠上检调单位的总统川普新添抨击炮火。

不过司法部督察长霍洛维兹（Michael Horowitz）报告断定，柯米没有表现出任何政治偏见或企图影响大选。霍洛维兹也没有对FBI最终不起诉希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton）的决定提出异议。

报告认为当时的柯米和FBI严重犯错，而且不时强烈批评川普的柯米屡屡游走机关规定和程序边缘，麾下两名探员在私人讯息中透露，「愿意采取正式行动影响」川普选情。

这份内部报告谈到希拉蕊电邮门调查一个关键时刻时说：「尽管我们承认柯米当时面临艰困的局面，过程中每个抉择都很为难，我们最后判定，柯米犯下严重判断错误。」

即便如此，司法部督察长对于柯米2016年7月5日宣布的不起诉决定没有异议。电邮门是指希拉蕊在国务卿任内以私人电子邮件伺服器处理公务。

报告说：「我们没有发现证据，证明检调人员结论受到偏见或其他不适当考量的影响。」

「相反地，我们判定这些是基于检调人员对事实、法律和过去部门作法的评估。」

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