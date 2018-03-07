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此内容发布于2018年3月7日 上午5:20 最后更新 - 2018年3月7日 -05:20

（法新社日内瓦7日电） 随着汽车产业逐渐放弃推展柴油车，以及欧洲驾驶人对油电混合车的喜好与日俱增，两者相加结果，显然为日本车厂丰田汽车公司（Toyota Motor）带来优势。

德国福斯汽车集团（Volkswagen AG）2015年爆发气排造假丑闻的「柴油门」，导致外界对柴油车技术的信任严重受损。这为全球第3大车厂，也是20年前率先在市场上推出油电混合车的丰田汽车，在欧洲车市开启新机会。

德国的汽车研究中心（Centre for Automotive Research）主任杜登霍夫尔（Ferdinand Dudenhoeffer）表示：「如果有一家车厂因『柴油门』受惠，那就是丰田。」

由于民众对柴油引擎排放氮氧化物和有害微粒的认知增加，欧洲柴油车销量持续下滑。加上巴黎等欧洲主要城市计画禁止柴油车，欧陆各地也正纷纷迅速废除有利柴油车的法案，柴油车市遭受进一步打击。

柴油车占丰田汽车在欧洲总销量的比重，由2012年的30%腰斩为2017年的将近15%。在日内瓦国际车展（Geneva Motor Show）本周登场前夕，丰田汽车表示，将在欧洲停卖柴油车，并从今年开始逐渐退出柴油车市。

丰田汽车欧洲分公司总裁范西尔（Johan van Zyl）还说：「我们将停止开发新的柴油轿车技术，并将继续聚焦于油电混合车。」

专家指出，欧洲主要车厂多年来在研发对环境友善的车辆上押宝柴油车，丰田汽车则致力成为油电混合车的领导企业。

尽管也有其他车厂长期持续发展油电混合车，尤其是铃木汽车（Suzuki Motor Corp.）和起亚汽车（Kia Motors Corp.）。但伦敦汽车产业分析公司Jato Dynamics的专家穆尼奥斯（Felipe Munoz）说：「丰田是首家投入的车厂，并将所有精力放在开发油电车技术，让这种技术成为良好替代选项。」

丰田2017年在欧洲的油电车销量大增45%。丰田汽车在法国的发言人葛利耶（Sebastien Grellier）说：「从去年夏天开始，我们的（油电车）经销商出现一向只开柴油车的新客户。」

在欧洲挂牌的丰田汽车车辆，40%是油电车，在法国的比例则上升至60%。其中最受欢迎的是2016年底推出的小型休旅车款C-HR，丰田表示，这款车90%卖出的是油电车版。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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