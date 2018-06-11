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此内容发布于2018年6月12日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月12日 -01:35

（法新社美因河畔法兰克福11日电） 德国当局今天要求宾士（Mercedes-Benz）制造商戴姆勒召回欧洲约77万4000辆车，原因是这些车辆装设违法「减效装置」，以在监管单位测试时，掩饰高废气排放量。

德国交通部长舒尔（Andreas Scheuer）发布声明表示：「基于违法的减效装置（defeat device），联邦政府将下令立即正式召回。」

舒尔今天紧急召见戴姆勒集团（Daimler）执行长柴奇（Dieter Zetsche），讨论戴姆勒旗下车辆违法排放废气事件。

舒尔说：「戴姆勒表示，将以透明的方式与联邦政府配合，并尽可能以最快速度，移除当局于车辆控制软体中发现有问题的应用程式。」

戴姆勒发言人向法新社证实召回车辆一事，他也说，相关法律问题，将在针对交通部召回令提出的上诉程序中获厘清。

所谓的减效装置，是福斯汽车集团（Volkswagen）「柴油门」（dieselgate）丑闻的核心。2015年9月，这个全球最大的汽车制造商坦承，对全球1100万辆汽车安装这项装置。

在接受排气检验时，减效装置可让车辆排出的有害氮氧化物浓度符合限制，但实际行驶时，车辆的氮氧化物排放量却高达规定数值40倍。

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