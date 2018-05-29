下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月29日 下午11:50 最后更新 - 2018年5月29日 -23:50

（法新华盛顿29日电） 美国一款新电玩游戏以校园枪击为背景，让玩家模拟射杀学生和警察情境，让现实世界枪案受害者的家属怒不可遏，称游戏商从别人的悲剧中获利，非常「恶心」。

社运团体Change.org发起线上连署，呼吁游戏公司下架这款电玩，连署人数已超过10万。

这款游戏名为「行动枪手」（Active Shooter，暂译）预计6月6日上架，售价约5到10美元（约新台币150到300元），由总部设在华盛顿州贝尔维尤（Bellevue）的威尔乌公司（Valve Corp.）发行。

威尔乌公司的数位发行商Steam在网站上发布游戏预告片，开场是玩家扮演特种武器和战术部队（SWAT）队员、入校迎击枪手，随后玩家会切换到攻击者角度，配乐转为重拍的重金属乐。

预告片结尾是大礼堂内一整排散落的学生尸体，旁边的统计框不断计算着玩家击毙的警察和平民人数。

除了能让玩家选择角色，游戏也能切换多名玩家模式，或扮演手无寸铁的学生试图求生。

今年2月佛罗里达州派克兰市（Parkland）道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）发生枪击血案，夺走17人性命。

在血案中痛失14岁爱女的古坦柏格（Fred Guttenberg）在推特上说：「这家公司应该面对所有关心学校和公众安全人民的愤怒，从现在开始。」「不要替你孩子购买这款游戏，或这家公司制作的任何其他游戏。」

另一名罹难者家属白蒂（Ryan Petty）也表示：「威尔乌公司试图从影响全国校园悲剧的关注中获利实在很恶心。」「保障我们孩子的安危是个严肃议题，影响着我们的社区，这绝不是个『游戏』。」

游戏开发商Revived Games在免责声明中说，这款游戏「本意纯粹是为娱乐目的和模拟情境」。

声明说：「Revived Games认为暴力和不当行为存在于电玩游戏中，而非现实世界，且坚持任何人都不应试图复制或模仿游戏中这些动作、活动或状况。」（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

Neuer Inhalt Horizontal Line