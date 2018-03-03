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此内容发布于2018年3月3日 上午3:20 最后更新 - 2018年3月3日 -03:20

（法新社芝加哥3日电） 美国中密西根州立大学一名大学生涉嫌在校园枪杀父母。校方今天清晨宣布，经数小时搜捕后，这名学生已被逮捕。

枪击案发生后，警方对这名19岁嫌犯展开追捕，中密西根州立大学（Central Michigan University）校园进入封锁状态，学生则被要求待在教室和宿舍里直到昨天下午3时左右。

校方表示，「午夜后不久，一名人士在通过校园北侧的列车上」看到戴维斯（James Eric Davis），并向警方通报。警方随后顺利逮捕戴维斯。

戴维斯被指控在宿舍大楼枪杀父母。他的父亲是一名警察。

校警发言人说，这是一起「家庭纠纷」。

没有其他人因这起事件受伤。

昨天上午8时30分传出枪响后数小时，位于密西根中部城市蒙特普莱森（Mount Pleasant）的这所大学校园被封锁，联邦、州立和当地执法部门动用直升机和警犬搜寻戴维斯。

荷枪实弹的警察在全市展开搜捕。居民和学生被要求留在室内，紧闭门窗。

校方昨天下午3时宣布，在警方护送下，允许学生离开校园各栋建筑。（译者：陈妍君/核稿：刘淑琴）

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