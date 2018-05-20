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此内容发布于2018年5月21日 上午1:05 最后更新 - 2018年5月21日 -01:05

（法新社德州圣塔菲20日电） 美国德州圣塔菲高中18日发生枪击案，副州长派屈克（Dan Patrick）今天将发生校园枪击案的原因归咎堕胎、暴力电玩等因素，但千错万错就不是枪枝本身的错。

17岁凶嫌帕戈尔特兹斯（Dimitrios Pagourtzis）持枪滥射，造成10人丧命，其中包括8名学生和两名教师。

派屈克说，堕胎、家庭破碎和学校去宗教化也是导致惨剧发生的原因。

派屈克也主张教师配枪。他说：「我们必须武装学校老师…假如有人持枪，阻止他的最佳方式就是另一人也有枪。但更好的是4人用枪对付一人。」

派屈克说：「我今早受访时说，『这和枪枝无关』…而是和我们的文化及国家有关。」

在酿成17人死亡的佛罗里达州派克兰（Parkland）道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）枪击案发生后，美国总统川普也曾提议让教师配枪。

派屈克说：「我们必须武装教师，还要让他们接受训练，当然不是只让他们配枪，而是训练他们如何应付闯入校园发动攻击的枪手。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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