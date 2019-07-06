此内容发布于2019年7月6日 上午9:05

（法新社圣彼得堡6日电） 俄罗斯一艘核动力迷你潜艇日前执行任务时失火，造成14位海军官兵不幸丧命，至今俄国未完整公布事故原因，14位官兵的葬礼今天在圣彼得堡举行，现场处于严密戒备的氛围。

这批搭乘潜艇的海军官兵1日命丧巴伦支海（Barents Sea），但事故到了隔天才公诸于世，俄国当局指出，这桩惨剧的细节是「国家机密」。

这场丧礼不开放媒体采访，地点是在圣彼得堡历史悠久的谢拉菲姆墓园（Serafimovskoye Cemetery）。

在重重维安戒备氛围中展开的丧礼，墓园大门外还有宪兵站岗。

不具名的俄国国防部代表指出：「你得搞清楚，多数来参加丧礼的人身分不能公开，他们的脸不能曝光。」

法新社记者目睹载运棺木的14辆灵车驶进墓园。

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）向14位遇难官兵追赠国家荣誉。

2000年是蒲亭正式就任总统的第一年，当年8月俄国核动力潜舰「库斯克号」（Kursk）因船头发生两次爆炸，同样沈没在巴伦支海，舰上118人全部丧生。

关于迷你核动力潜艇的不幸事故，俄国官方披露的消息非常有限，并说当时潜艇组员正在研究海床。但俄国媒体报导，这艘是极机密的核动力迷你潜艇。

许多遇难者都是高阶军官，其中包括7位海军上校。有专家指出，由许多高阶军官登艇可知，这艘潜艇并非执行一般任务。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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