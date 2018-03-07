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此内容发布于2018年3月7日 上午10:50 最后更新 - 2018年3月7日 -10:50

（法新社日内瓦7日电） 反核组织今天表示，全球核武紧张局势推动了对核武生产的投资，光是去年金额就增加近810亿美元，也呼吁投资人将相关公司列入黑名单。

国际废除核武运动（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN）执行主任费恩（Beatrice Fihn）表示：「你如果想知道美国总统川普扬言掀起核战，究竟谁会受惠，这份报告就有解答。」

ICAN曾获颁2017年诺贝尔和平奖。

ICAN与另一反核组织PAX发布报告详述，替英国、法国、印度、美国等核武军备生产重要零组件的前20大公司，受外界投资的金额「大幅成长」。

报告发现，对这类公司的投资金额去年达到5250亿美元，较2016年多出810亿美元。

费恩在声明中表示：「新一波核武军备竞赛不仅将末日时钟（Doomsday Clock）指针推向更逼近末日，也在想透过大规模毁灭捞钱的那些人之间掀起核武淘金热。」

报告执笔者指出，报告选出从这些投资获益的前20家公司，但名单「还不详尽」。这些公司包括洛克希德马丁（Lockheed Martin）、波音（Boeing）、空中巴士（Airbus）与英国航太系统公司（BAE Systems）等。

报告列出的其他公司包括汉威联合公司（Honeywell International）、诺斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）、通用动力（General Dynamics）等。

另外，Aecom、BWX科技（BWX Technologies）、亨廷顿英格尔斯工业（Huntington Ingalls Industries）与雅格宾工程集团（Jacobs Engineering）也榜上有名。

他们也列出去年向核武生产商挹注最多资金的投资公司，其中光是贝莱德集团（BlackRock）、先锋集团（Vanguard）与资本集团（Capital Group）3家就共投入约1100亿美元。

报告也对限制或拒绝投资这类生意的63家金融机构表达赞许，其中包括规模近1兆美元的挪威年金基金。（译者：陈乃瑜/核稿：刘学源）

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