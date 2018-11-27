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此内容发布于2018年11月27日 上午1:20 最后更新 - 2018年11月27日 -01:20

（法新社华盛顿26日电） 美国联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）表示，倘若他认为自己是最有机会击败现任总统川普的民主党人选，他「大概会挑战」2020年总统大选。

77岁的桑德斯颇有人气，自称是民主社会主义者，最近刚完成一本新书。他2016年异军突起，争取民主党总统提名，但败给希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）。许多桑德斯的支持者相信，如果当时是由桑德斯出马，应能击败川普。

桑德斯表示，他仍相信自己的理念对国家最好，但他并非公开争取提名。

他在「纽约杂志」（New York Magazine）昨天刊出的访问中说：「我不是有钱人家的公子哥听命父母要当美国总统。

「我不会一早起来就胸怀壮志说我要当总统。」

桑德斯表示，如果有人做得更好，「我会尽全力推举他或她」，但「如果我是打败川普的最佳候选人，那么我大概会参选」。

距离2020年总统大选还有101周，不过许多人早在选前一年就会表态参选。

桑德斯可能会面临激烈竞争。多位民主党籍联邦参议员考虑参选总统，包括布克（Cory Booker）、布朗（Sherrod Brown）、哈里斯（Kamala Harris）、克罗布查（Amy Klobuchar）及华伦（Elizabeth Warren）等。

纽约市长白思豪（Bill de Blasio）、洛杉矶市长贾西迪（Eric Garcetti）、前副总统拜登（Joe Biden）、前纽约市长彭博（Michael Bloomberg）及德州联邦众议员欧洛克（Beto O'Rourke）等人也有意参选。（译者：卢映孜/核稿：严思祺）

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