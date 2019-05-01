此内容发布于2019年5月1日 下午5:20

（法新社伦敦1日电） 媒体上月披露，英国政府决定有条件允许中国华为技术公司参与5G网路建设，当局迅即调查这起泄密事件，首相梅伊今天宣布开除涉案的国防大臣威廉森，使她风雨飘摇的政府再受震撼。

唐宁街首相府发言人表示：「首相今晚要求威廉森离开政府，因为她对他担任国防大臣和内阁阁员的能力已失去信心。」

梅伊致函威廉森（Gavin Williamson），针对国家安全委员会（NSC）4月23日讨论华为的内容外泄一事表示，调查发现「有确凿证据显示，你要为此事未获授权对外披露负责」。

威廉森「坚决否认」涉及此事，但梅伊坚称找不到其他方法解释这起泄密事件，她又说：「此事极为严重，令人深感失望。」如今威廉森还可能面临刑事调查。

自由民主党领袖克布尔（Vince Cable）表示：「此案如今务必要移送伦敦都会区警察局（Metropolitan Police），进行彻底刑事调查，以厘清是否违反政府机密法（Official Secrets Act）。」

威廉森致函梅伊表示：「阁下觉得最近国家安全委员会消息外泄一事源起我的部门，我对此感到遗憾。我强烈认为事实并非如此。」

他又说：「我坚决否认自己和这次泄密事件有任何关联，我深信进行彻底正式调查后会证明我的清白。」

威廉森透露，梅伊曾给他机会自己请辞，但他拒绝，因为这不啻是承认自己有罪。

首相府稍后宣布，原先担任国际开发大臣的摩丹特（Penny Mordaunt）已获递补威廉森遗缺，成为英国首位女性国防大臣。

英国政府原已因为脱欧危机而动荡不安，上个月爆发这起泄密丑闻后再受震撼。媒体当时报导，梅伊决定有条件允许华为参与英国5G网路建设，但只限提供非核心设备。

据报导，这个引发严重争议的决定是在4月23日的国安会会议作成。国安会的会议只有重要部会首长和安全官员出席，他们必须依政府机密法签字承诺对会议内容保密，若有泄密恐将遭起诉。

不过，「每日电讯报」（Daily Telegraph）当时披露，根据他们获得的消息，梅伊批准允许华为提供英国5G通讯网路的「非核心」设备。

美国强力反对华为参与盟国的5G网路建设，原因是依据中国法律，华为必须协助北京当局搜集情报，或提供其他安全服务。

42岁的威廉森原本是深获梅伊信赖的盟友，他曾担任梅伊的竞选总干事，襄助她当选保守党党魁，并获得大党鞭的要职作为回报，执掌贯彻保守党党团纪律的大权。

他2010年当选国会议员，2017年因国防大臣法隆（Michael Fallon）爆发性骚扰丑闻，获梅伊拔擢取而代之，这项人事安排曾引发外界侧目，有人质疑党鞭办公室是否在法隆去职一事上扮演一角。

「星期泰晤士报」（Sunday Times）政治编辑希普曼（Tim Shipman）表示：「威廉森有心问鼎首相宝座。而且他知道同僚所有丑事。」

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