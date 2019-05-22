（法新社伦敦22日电） 英国首相梅伊为拯救她的脱欧协议所做的最后一搏，看似注定失败。因支持英国脱欧的保守党（Conservative Party）国会议员和在野的工党（Labour）都表态反对她的折衷方案。

四面楚歌的梅伊（Theresa May）昨天发表电视演说，承诺将让国会可就是否举行第二次脱欧公投进行表决，并提出盼能化解脱欧危机的一系列妥协措施。

梅伊还说，她的提案是本届国会结束政治僵局的「最后机会」，现在英国应该团结支持她所称的「新脱欧协议」。

梅伊的新脱欧计画包含10项诱因，例如维持暂时性关税同盟和保留欧洲劳工权利。这些是工党的主要诉求，但梅伊却仍无法赢得工党支持。

梅伊今天在国会的首相质询时间，很可能将遭遇激烈挑战。国会已3度否决梅伊提出的脱欧协议，而欧洲议会选举将在23日登场，根据YouGov所做民调，保守党和工党的支持率，皆落后脱欧党（Brexit Party）和亲欧洲联盟（EU）的自由民主党（Liberal Democrats）。

梅伊的新提案预计6月3日开始的一周在国会讨论和表决，当局希望在国会7月20日休会前通过法案，好让英国在7月底脱欧，但条件是国会否决举行二度公投。

梅伊已表明，无论6月初她的脱欧提案在国会表决结果如何，她都会在不久后辞去首相。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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