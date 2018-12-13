梅伊为脱欧协议求欧盟帮忙 欧盟爱莫能助

（法新社布鲁塞尔13日电） 英国首相梅伊为求脱欧协议能在国内通过，赴布鲁塞尔恳求欧盟助她度过难关，但遭欧盟所拒。欧盟认为她讲不出个所以然，还宣布会加速应变计画以因应无协议脱欧出现。

梅伊（Theresa May）昨天才挺过保守党内对她发动的不信任案，但脱欧协议仍在英国国会面临强大反弹。她今天风尘仆仆前往布鲁塞尔，参加欧盟峰会寻求欧盟领袖们能尽其所能帮忙，助她能让协议在英国国内过关。

英国官员表示，梅伊告诉欧盟27国领袖，只要他们帮她在爱尔兰边境保障措施上向英国议员提出保证，脱欧协议就仍有望在英国下议院过关。

但欧方消息来源透露，德国总理梅克尔与其他欧盟国家领袖不断插话，要她讲清楚究竟想怎么办，会议气氛凝重。

梅伊所属的英国保守党内许多议员忧心，脱欧协议的爱尔兰边境保障措施，会从权宜变成永久状态。边境保障措施让英国暂留在欧盟关税同盟，以避免英国北爱与爱尔兰间重现边界检查的硬边界；欧盟领袖已表明反对设下期限。

不过荣科仍递出橄榄枝，允诺若英国国会与欧洲议会都通过脱欧协议，就会尽快就英欧未来贸易关系展开谈判，若达成协议，就不需要启动过渡性质的爱尔兰边境保障措施。

欧盟27国领袖发表联合声明，重申「不会重新谈判」，并表示即便启动，爱尔兰边境保障措施也只是「暂时适用」。

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