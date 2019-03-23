（法新社伦敦22日电） 英国首相梅伊（Theresa May）试图说服国会议员支持脱欧协议，在抨击他们优柔寡断后又设法拉拢。她表示要是支持度不够，恐怕下周不会有第3次的脱欧协议表决。

梅伊今天致函所有国会议员，说明可能的路径。欧洲联盟本周举行高峰会，各国领袖昨天同意短暂延后英国脱欧期限。

然而梅伊表示，要是未来几天，改变立场的人数不够多，恐怕下周不会让国会第3度表决脱欧协议。

●梅伊面临时间压力

梅伊面临令人生畏的艰钜任务，必须赶在欧盟设定的4月12日新期限前说服英国国会议员支持脱欧协议，国会先前两次表决皆以压倒性多数否决她与欧盟达成的脱欧协议。据路透社报导，她至少还得再让75名国会议员改变心意。

要是梅伊成功，欧盟将同意英国脱欧期限延至5月22日。但要是国会表决未过，英国只能向欧盟要求延长到4月12日，或是无协议脱欧。若要延长更久，英国就必须参与5月举行的欧洲议会选举。

●梅伊指出4个选项

梅伊在信中表示，支持度足够的话，她才会让下议院表决脱欧协议。她说明前方有4个选项，第1个是撤回里斯本条约第50条，撤销脱欧意向的通知，「但这会违背公投结果」。第2个是4月12日无协议脱欧，但多数国会议员先前已表示不赞成，本月稍早投票否决无协议脱欧。

至于另外2个选项，梅伊写道：「如果支持度看起来足够且议长同意的话，我们下周就能将协议送回表决，过关的话就能在5月22日脱欧。」

但她表示，要是支持度不够或下议院否决，「我们能在4月12日前再次寻求延长，但这将牵涉举行欧洲议会选举」。她还说：「我强烈认为，要求英国人民在公投决定脱欧的3年后参与这些选举，实在不合理。」

●脱欧不确定性持续笼罩

欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）今天在欧盟高峰会结束后告诉记者：「在4月12日之前，任何事都有可能发生。」

德国总理梅克尔（Angela Merkel）表示，如果英国国会议员再度否决脱欧协议，欧盟领袖将必须再度与梅伊举行峰会，商议如何进行程序。

上述的可能性逐渐升高，尤其民主联盟党（DUP）今天批评梅伊在欧盟峰会表现「失败」。这个北爱尔兰政党向来在国会支持梅伊政府。

抗议英国脱欧的民众预定明天在伦敦游行，要求二度公投。苏格兰首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）表示会参加。

此外，呼吁英国政府取消脱欧的网路请愿活动，目前连署人数已经突破390万。

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