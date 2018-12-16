梅伊将赴国会演说 警告再次脱欧公投恐造成伤害

此内容发布于2018年12月16日 下午10:35

（法新社伦敦17日电） 英国首相梅伊（Theresa May）今天将警告国会议员，别支持再度举行脱欧公投，否则会对政坛造成「无法弥补的伤害」。

英国距离正式脱离欧洲联盟剩不到4个月。

根据事先公布的演说节录内容，梅伊将告诉国会议员：「我们别试图再行公投而失信于英国人民。」

「再次公投会对我们政坛的诚信造成无法弥补的伤害，因为这等于是告诉那些相信民主的成千上万人民，我们的民主没有实现。再次公投很可能不比上次更有进展。」

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