打印 梅伊将赴国会演说 警告再次脱欧公投恐造成伤害 此内容发布于2018年12月16日 下午10:35 最后更新 - 2018年12月16日 -22:35 （法新社伦敦17日电） 英国首相梅伊（Theresa May）今天将警告国会议员，别支持再度举行脱欧公投，否则会对政坛造成「无法弥补的伤害」。 英国距离正式脱离欧洲联盟剩不到4个月。 根据事先公布的演说节录内容，梅伊将告诉国会议员：「我们别试图再行公投而失信于英国人民。」 「再次公投会对我们政坛的诚信造成无法弥补的伤害，因为这等于是告诉那些相信民主的成千上万人民，我们的民主没有实现。再次公投很可能不比上次更有进展。」 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体