此内容发布于2019年6月7日 上午3:05

（法新社伦敦7日电） 英国首相梅伊即将在今天宣布辞去保守党党魁，也代表角逐首相大位的竞争正式展开，继任接班人将会面对梅伊无法解决的脱欧僵局。

直到7月底推出新人选之前，梅伊将继续担任首相一职；事实上，她已经交出了英国脱离欧盟曲折之路的掌舵权。

梅伊的发言人坚称：「在未来的几个星期，她（梅伊）仍将是首相。」发言人指出，任何继任者都必须晋见英国女王伊丽莎白二世，并向女王保证，他们可以获得足够的国会议员支持来接任首相一职。

发言人表示，梅伊将会专注于国内施政，但「就脱欧问题而言，首相说推动的权责不在她」。

甫结束英国国是访问的美国总统川普，不断大肆批评梅伊未能带领英国脱欧。在访英之前，川普曾敦促梅伊的可能接班人，在必要的时候选择「无协议脱欧」。

前任英国外相强生（Boris Johnson）是少数与川普同调，可能走向无协议退出欧盟的党魁候选人之一。强生是推动2016年英国脱欧公投的重要领袖，他在去年因不满梅伊政策，辞去外相一职。

英国脱欧期限已展延至10月31日，然而，梅伊的脱欧计画在遭到政敌们反覆讨论又不断否决的情况下，这份与欧盟当局达成共识的「离婚协议」至今仍在国会卡关。

梅伊自2016年脱欧公投决定退出欧盟后上任以来，在过去3年内不断致力处理脱欧计画，为了让它闯关成功，曾2度延后脱欧期限。

她在上个月含泪发表的辞职谈话中，承认自己对脱欧僵局无能为力。脱欧僵局带来经年累月的政治动荡，已使得她的首相威权荡然无存，最后只能选择下台。

包含前任外相强生在内，目前有11位保守党国会议员角逐首相大位，但在10日截止提名作业前，预计有些人会退出这场党魁之争。

届时出线的新任党魁只有几个月的时间，决定是否挽救梅伊的脱欧计画、再延后脱欧期限，或是选择无协议脱欧。

保守党也受到要求无协议脱欧、英国疑欧派大将法拉吉（Nigel Farage）的压力，他所领导的脱欧党（Brexit Party）在上个月的欧洲议会选举中名列前茅。

诉求二次公投以推翻脱欧公投的亲欧派自由民主党（Liberal Democrats），在欧洲议会选举的表现也相当出色，凸显出英国对于未来依然意见分歧。

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