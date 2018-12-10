梅伊延后脱欧表决 可能发展抢先看

此内容发布于2018年12月10日 下午11:20

（法新社伦敦10日电） 英国首相梅伊（Theresa May）今天宣布延后国会脱欧协议的表决，接下来局势将如何发展？ 以下是法新社整理的几项可能发展：

● 微调协议

梅伊承诺将在布鲁塞尔13、14日举行峰会前和欧盟领导人会面，盼对爱尔兰的「边境保障措施」取得进一步保证。

但欧盟领袖已断然拒绝重新协商边境保障措施的任何部分，说措施内容已含在两方达成共识的退出协议之中，而这起退出协议是具法律约束力的。

● 挪威模式

英国国会议员在脱欧有更多发言权情况下，有可能推动「B计画」改采「软脱欧」，即透过所谓的「挪威模式」让英国留在欧盟卫星贸易团体欧洲经济区（European Economic Area）。 ● 硬脱欧

英国已立法于2019年3月29日启动里斯本条约第50条，正式展开脱欧程序。梅伊先前警告，如果她的脱欧协议草案遭国会否决，英国将甘冒在无协议下硬脱欧的风险。

若发生硬脱欧，英国将在一夜间切断亲密贸易伙伴的关系，班机可能停飞，医药可能短缺，港口公路也可能瘫痪。

● 二次公投

举行新公投的呼声在各党派议员间引发许多共鸣。梅伊一再排除再办公投的可能，但英国若陷入政治瘫痪，她恐有宣布二次公投的压力。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting