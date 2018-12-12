梅伊惊险躲逼宫 脱欧协议闯关国会还有场硬仗

此内容发布于2018年12月12日 下午10:20

（法新社伦敦12日电） 英国保守党国会议员今天对首相梅伊进行不信任投票，梅伊虽以200票对117票挺过逼宫危机，但这也表示党内有1/3不支持她，意味她让脱欧协议在国会顺利过关，还有一场硬仗要打。

梅伊之能保住党魁地位，是因她同意会在2022年大选前辞职下台。

投票结果出炉后，梅伊在唐宁街10号首相官邸前说：「我很欣慰能在今晚的投票中，获得党内同志的支持。」

「有许多同志投票反对我，我也倾听了他们内心想法。」

梅伊说，她希望「继续完成脱欧大业」，也希望看见「各党派团结一致」。

梅伊挺过逼宫危机，齐聚在国会外的支持者振臂欢呼，英镑也闻讯上涨。

然而，公开表态递出不信任函的保守党议员芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）表示，这是「很糟糕的结果」，呼吁梅伊辞职。他告诉英国广播公司（BBC）：「她应该会见女王，然后赶紧辞职。」

脱欧派大将法拉吉（Nigel Farage）推文说，梅伊接下来将「一跛一跛走向下一回合的失败，她的脱欧协议不会过关，真正的危机已迫在眉睫」。

芮斯莫格和其他疑欧派人士对梅伊与欧洲联盟（EU）上个月达成的脱欧协议草案大为不满，担心这可能会让英国在明年3月29日正式脱欧后，还得与欧盟牵扯多年。

英国脱欧协议草案原定11日在国会表决，但梅伊担心大败、10日临时宣布延后表决，引发朝野批评，梅伊同党的国会议员更联手对梅伊发动不信任投票。

梅伊承诺将在明年1月21日前进行表决，不过这份协议届时仍可能在国会闯关失败，使脱欧进程陷入新危机。

梅伊今天表示，她将继续就所谓的「边境保障措施」的临时性质寻求「法律和政治保证」。

英国与欧盟历经17个月谈判，终于在上个月达成共识，即使欧盟各国领导人都对梅伊面临的困境表示同情，仍坚拒重新协商脱欧内容。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）今天说，她仍希望英国「有序脱欧」，但「无意更改脱欧协议」。爱尔兰总理瓦拉德卡（Leo Varadkar）今晚与欧洲联盟执行委员会主席荣科（Jean-Claude Juncker）通话后，也传达了类似讯息。

他的办公室说，两人「同意努力向英国提供保证，（但）无法重谈或背离协议」。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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