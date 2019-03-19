（法新社伦敦18日电） 英国国会议长今天援引一项400多年历史的议事规则，指首相梅伊不能送相同议案重复表决，让梅伊想赶在20日前再将脱欧协议交国会表决的计画触礁。

梅伊的脱欧协议虽两度遭国会否决，但英国下议院14日通过延长脱欧期限。梅伊原打算再送脱欧协议表决，国会若能在20日前通过，她将只需向欧盟申请脱欧展延3个月，便能完成带领英国脱欧。

但贝尔考（John Bercow）今天发声明援引一项可回溯至公元1604年的议事规则，即相同动议不能反覆表决。

这是一百多年以来，英国国会议长再次援引这项议事规则。一名政府消息人士指出，贝尔考此举显示「他的真正目的是想长期延后脱欧，以便国会能自政府手中接管脱欧进程，弄出形式更软的脱欧」。

贝尔考替梅伊设下新考验，要求若想再送交她与欧盟协商了2年的脱欧协议给国会，内容需有「根本性的不同」，且几可确认的是，这代表新内容还必须与欧盟达成共识。而梅伊的难题是，与欧盟的协商已结束，3月29日脱欧大限在即，根本已没有时间因应。

梅伊阵营正就如何向贝尔考出招寻求法律意见。提供政府法律意见的副检察总长柏克兰（Robert Buckland）表示，贝尔考陷英国入一大「宪政危机」，并认为国会本会期恐得提前打烊，才能于新会期再拿同一份协议给国会。

脱欧展延将迫使反对梅伊脱欧协议的强硬派重新思考这份协议。外交大臣杭特（Jeremy Hunt）就表示有「正面的审慎信号」，但想说服强硬脱欧派仍有很多工作要做。

保守党内脱欧强硬派「欧洲研究小组」（European Research Group）的领袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）在媒体上已暗示，只要北爱的民主联盟党（DUP）转为支持梅伊的协议，他也会软化立场，「无协议比烂协议好，但烂协议总比一直留在欧盟里强」。

与梅伊结盟、让保守党能在国会取得些微多数的民主联盟党至今仍反对这份脱欧协议；不过梅伊的发言人透露，民主联盟党内已有讨论要不要改弦更张。

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