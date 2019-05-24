（法新社伦敦24日综合外电报导）英国首相梅伊今天宣布将在6月7日下台。目前被点名的接班人包含：英国前外相强生、现任外相韩特、前脱欧大臣拉布、环境大臣戈夫、内政大臣贾维德和保守党前下议院领袖李德森。

曾担任伦敦市长的强生（Boris Johnson）日前已证实，若梅伊请辞，他「必定」出马争取首相大位，而英国政坛鲜少有人对此感到意外。

强生2016年有意角逐保守党党魁未果，被梅伊任命为外交大臣，但再三失言。他去年7月辞去外相之前，就已经因为不满英国政府脱欧策略，多次对梅伊开炮。

强生运用个人政治魅力，加上受到保守党基层欢迎的「接地气」特质，并透过每周投书英国「每日电讯报」（The Daily Telegraph）来抨击梅伊政策，维持自己的政治声量与个人形象。

除了强生之外，可能挑战保守党党魁选举的人还包括现任英国外相韩特（Jeremy Hunt）。2016年脱欧公投时属于留欧派的韩特，曾在与欧盟的谈判过程中，批评欧盟的处理方式「傲慢」而引发争议。

52岁的韩特曾表态有意接手首相工作。他曾是一名企业家，精通日语，也是具备弹性思维的政治人物，他曾在负责英国国家医疗保健服务（NHS）期间，带领他们走出财务危机。韩特最近也邀请媒体到家里进行人物访谈，表态争取接班的动作频频。

前英国脱欧大臣拉布（Dominic Raab）也被点名，他因不满梅伊与欧盟达成的协议，于去年11月宣布请辞。

环境大臣戈夫同样被列在可能的人选名单，在政坛沉寂一年后，于2017年6月重返内阁，出任环境大臣，祭出一系列环保政策攻占新闻头条。随着梅伊内阁成员不断出走，戈夫在这个摇摇欲坠的政府内俨然成了最坚决的疑欧派人物之一。

被点名参选的内政大臣贾维德（Sajid Javid）主张经济自由，在2016年公投时支持留欧。他近日遭到自由派人士批评，说他剥夺了一名英国翘家年轻妈妈的权利。这名英国少女曾加入伊斯兰国（IS）。

保守党前下议院领袖李德森（Andrea Leadsom）也是人选之一。她在2016年脱欧公投过关后，出马与梅伊竞争保守党党魁与英国首相一职。她在22日晚间发难请辞，此举加快梅伊政府的垮台速度，她也重申自己身为脱欧派战将的立场。（译者：吴升鸿/核稿：张佑之）

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