梅伊推迟脱欧协议表决 欧盟警告没得重谈

（法新社伦敦10日电） 英国首相梅伊为避免脱欧协议在国会大败，今天推迟交付国会表决的时间。虽然梅伊表示会赴欧洲再谈，但欧盟已说他们不会重新谈判。

梅伊（Theresa May）在一份向下议院发表的紧急声明里坦承，若按原订时间11日将她上月与欧盟达成的脱欧协议交付表决，会遭遇「大败」。

她虽誓言「无疑这是份正确的协议」，但还是会就争议性的爱尔兰边境保障措施条款，向欧盟寻求「进一步的保证」。

至于何时重新交付国会表决，梅伊说日期取决于本周和欧盟领袖们的会谈状况；梅伊订11日与荷兰总理吕特（Mark Rutte）在海牙见面，然后再转往柏林与德国总理梅克尔会谈。

欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）召集欧盟其他27国领袖13日举行特别峰会讨论脱欧，会议为期2天，而梅伊会参加第1天的会议。但图斯克已警告：「我们不会重谈脱欧协议，包括爱尔兰边境保障措施，但我们准备讨论如何帮英国政府通过协议。」

梅伊与图斯克都表示，会加速为可能出现灾难性的无协议脱欧做准备。梅伊说：「只要脱欧协议难产，随之而来的无协议脱欧风险就会升高。你们若退一步看，就会发现下议院要处理的不过是最基本的问题－到底想不想脱欧？」

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