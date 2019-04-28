此内容发布于2019年4月29日 上午1:05

（法新社伦敦29日电） 英国外交大臣韩特（Jeremy Hunt）敦促当局，必须谨慎看待中国电信巨擘华为在英国扮演的角色，还说政府为华为开启大门、参与建置新一代5G行动网路前，务必三思而后行。

韩特今天告诉「每日电讯报」（Daily Telegraph）：「我们对中国大型企业的角色抱持一定程度的审慎是正确的，因为以中国政府的控制程度，能透过不可能发生在西方大企业身上的方式，对他们行使威权。」

媒体上周报导，首相梅伊（Theresa May）决定有限度开放华为参与英国5G网路建设后，韩特发表上述评论。

由于担心北京可能透过华为从事间谍活动，并取得进入关键基础建设的管道，部分西方市场决定封杀华为5G设备。

韩特表示，这不代表他们的角色就自动归为恶意，但其中存在些问题，就像北京当局2017年颁布「中国国家情报法」，要求国内任何组织和公民依法配合国家情报工作。

他认为，当英国政府做决定时，显然必须非常审慎地考量到这些问题。

美国坚决反对华为参与5G建设，因为根据中国法律，华为有义务协助中国政府搜集情报，或在需要时提供其他安全服务。

中国驻英大使刘晓明告诉「周日电讯报」（Sunday Telegraph），关切安全问题「可以理解」，但他呼吁英国「基于国家利益，独立作出正确抉择」。（译者：吴升鸿/核稿：刘文瑜）

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