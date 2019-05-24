此内容发布于2019年5月24日 上午5:05

（法新社伦敦24日电） 英国首相梅伊执行脱欧屡遭挫折。她今天不敌党内强大逼宫压力，宣布6月7日辞去保守党党魁职务，并将在次周办理新党魁选举。发表辞职声明时，梅伊情绪略显激动，似乎强忍泪水。

梅伊在在唐宁街首相官邸外发表声明说：「无法实现脱欧是一件让我深感遗憾之事，而且我会永远感到遗憾。」

「我即将卸任让我感到毕生光荣的职务，那就是英国史上第二位、但绝非最后一位女性首相。」

「我不会带着恨意离职，只会对我曾有机会服务我挚爱的国家深深而长久地感激。」

说完这句话，梅伊似乎强忍几近夺眶而出的泪水，骤然转身，走进办公室。

梅伊辞职意味保守党将展开党魁选举，过程可能长达6周，期间她仍将继续担任首相，直到新任党魁选出。

梅伊宣布：「新领导人选举将在我辞职的次一周展开。」

过去3年担任首相期间，梅伊因一直无法确保国会和所有党内同志支持她提出的各类脱欧方案，内外受敌。

英国原本在3月29日就该脱欧，但国会屡次未表决通过梅伊和欧盟谈好的脱欧协议，梅伊几经波折才在4月向欧盟争取到，将脱欧日期延至10月31日。她随后也公布折衷的脱欧协议案，并承诺，只要议员支持此案，则可就是否举行第二次脱欧公投进行表决。

不过，法案让她的党内同志大为反弹，其中包括内政大臣贾维德（Sajid Javid）和外相韩特（Jeremy Hunt）。梅伊再度面临党内逼宫压力，一些阁员正试图取代她的位置。保守党下议院领袖李德森（Andrea Leadsom）已于22日晚间宣布请辞。

各界预测，梅伊下台将加深脱欧危机，新领导人预料将采取较强硬的脱欧路线，英国与欧盟冲突的机率升高。

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