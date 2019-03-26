此内容发布于2019年3月27日 上午12:05

（法新社伦敦27日电） 英国国会今天将就各种脱欧选项举行表决，而首相梅伊为了替她不受欢迎的脱欧协议争取支持，面临宣布脱欧方案的压力。

英国3年前公投决定脱离欧洲联盟后，为脱欧方式的不确定性所苦，连是否真要终结46年会员资格都成了问号。

梅伊（Theresa May）与欧盟谈判后的脱欧协议，早已在国会两次表决中被压倒性多数否决，但外界普遍预期梅伊政府明天会第3度交付表决，确保有秩序地脱欧。

欧盟领导层表示，如果本周脱欧协议表决通过，脱欧期限可延长至5月22日，否则只能延长到4月12日，恐怕届时就会面临无协议脱欧。

为寻脱欧替代方案，英国国会议员本月25日采取前所未见的行动，以329票支持、302票反对通过一项修正案，决定由国会夺下对于脱欧进程的主导权。

国会议员将举行一连串「指示性投票」（indicative vote），指出他们偏向的脱欧前景，不过结果不具法律约束力，梅伊不一定会遵行。

提案包括留在欧盟的关税同盟与单一市场、举行第2次公投或撤回里斯本条约第50条停止脱欧。

下议院议长贝尔考（John Bercow）今天将选择替代方案交付表决，投票时间预定在格林威治时间1900（台湾时间28日凌晨3时）左右，结果料大约在格林威治时间2100（台湾时间28日凌晨5时）出炉。

Neuer Inhalt Horizontal Line