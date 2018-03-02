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此内容发布于2018年3月3日 上午12:05 最后更新 - 2018年3月3日 -00:05

（法新社伦敦2日电） 英国首相梅伊今天说，希望英国脱离欧盟后能与欧盟达成一项范围广泛的自由贸易协议，但也坦言该是时候正视英国脱欧后的经济影响。欧盟首席谈判代表巴尼耶表示乐见英国「厘清」立场。

巴尼耶（Michel Barnier）表示，乐见英国「厘清」立场，并且「承认要取舍」。

他说，她的提案将有助欧洲联盟拟定指导方针，欧盟预计将于下周起草，之后交由欧盟各国领导人在3周后的峰会上表决批准。

英国几周后将与欧盟就未来伙伴关系展开谈判，梅伊（Theresa May）今天在演说中证实，英国明年3月脱欧后会离开欧盟单一市场和关税同盟。

她表示，希望「尽可能达成最深、最广的协议，涵盖的行业和全面合作的程度，胜过现今世上任何一项自由贸易协定」。

有意遏阻大规模移民和摆脱欧盟规范等种种因素，促使英国走到与欧盟分手的地步。不过梅伊也首度坦言，英国或许会因为切断正式关系而碰上新的贸易壁垒。

她说：「我希望对大家实话实说，因为现实情况是，我们都必须面对一些铁的事实…在某些方面，我们进入彼此市场的情况将有所不同。」

梅伊在伦敦的演说中暗示，新的贸易协议会纳入「约束性承诺」，以便在国家补助和竞争方面等部分规范达成共识。

她重申希望结束欧洲法院（European Court of Justice）的管辖权，坚持认为必须要有针对协议的独立仲裁机制。

但为维持「尽可能无摩擦」的货物贸易，梅伊承诺会遵从一些规范和最低标准，同时保留英国不遵从的选择权。

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