梅伊赴欧盟谈判恐空手而返 脱欧面临4种可能

此内容发布于2018年12月14日 上午8:05

（法新社伦敦14日电） 在布鲁塞尔举行的欧洲联盟峰会让英国首相梅伊对英国脱离欧盟的选项所剩无几。27个欧盟成员国领导人已向梅伊充分表明，谈判将近2年的脱欧协议草案没有修改的余地。

只有在英国明年3月29日正式退出欧盟后，双方针对未来经济关系展开协商的协议，才有重大修改的空间。

英国与欧盟结束46年关系的时间一分一秒倒数，以下是英国可能面临的4个脱欧情境：

●有协议脱欧

这是英国政府和欧盟领导人理想的脱欧状态，但却不被英国国会所接受。

由于脱欧协议表决必然不会过关，梅伊（Theresa May）决定取消预定11日进行的表决。保守党脱欧派之后对梅伊提出不信任投票，有超过1/3议员不支持她，政变以失败告终。

梅伊誓言要在13、14日争取欧盟让步，但被惹恼的欧盟领导人要英国确定自己到底要什么。

梅伊的政府打算重新推出完全相同的草案，且会在1月7日和1月21日之间某个时间点进行表决。

●无协议脱欧

这是如同世界末日的情境，恐引发英国经济衰退，甚至明显拖累欧盟经济成长。

梅伊的脱欧协议原意为让全球第5大经济体英国和世界上最大单一市场欧盟之间的贸易规则，几乎保持不变直至2020年底过渡期结束为止，

规则突然大改变将对几乎每个经济产业造成影响，英国日常用品价格可能也会飙涨。

双方过去几周被迫加强对英国恐失序脱欧的情况做准备。

英国商家开始囤积货物，布鲁塞尔则试图找方法维持牵涉到伦敦大规模金融服务中心的业务自由流动。

●二次公投

英国人2016年6月公投，以52%对48%微小差距决定退出欧洲联盟后，一直考虑办第二次公投。英国并无法律阻止再次公投。

不过许多人质疑那么做是否民主，而且为何第二次公投结果位阶可高于第一次。二次公投仍可能出现分裂情况，民调显示，英国全国就退出欧盟是否值得始终意见分歧。

●英国无须脱欧

英国似乎有两个方法可续留欧盟。第一是再次公投出现留在欧盟的结果；第二是政府自行决定撤销欧盟协定第50条，此条文明订有关成员国退出欧盟的程序。

包括欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）和法国总统马克宏（Emmanuel Macron）等领导人过去一年里都说过，他们欢迎英国返回欧盟。

不过，梅伊毫无改变心意的迹象。（译者：陈昱婷、罗苑韶/核稿：陈政一）

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