下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月12日 下午9:20 最后更新 - 2018年7月12日 -21:20

（法新社伦敦12日电） 美国总统川普英国行引来民众抗议，还在访问英国前质疑首相梅伊的脱欧策略，梅伊今天晚间接待美国总统川普时搬出二战领袖邱吉尔和跨大西洋强健的关系当救兵。

梅伊（Theresa May）在邱吉尔（Winston Churchill）的出生地布伦海姆宫（Blenheim Palace）宴请川普和第一夫人梅兰妮亚，受邀宾客还有企业领袖。梅伊说英美两国「最特殊的关系是拥有悠久和傲人的历史」。

她说：「总统先生，邱吉尔爵士曾经说过『对我来说，有美国在我们身边是最大的喜乐』。」

英国明年3月将退出欧洲联盟，梅伊因此要求与美国签署自由贸易协议。她说：「现在，为了所有人民的利益，让我们一起合作打造更繁荣的未来。」

梅伊为川普举行隆重仪式，他在苏格兰、爱尔兰和威尔斯卫兵乐队奏乐欢迎下，抵达国宴现场。

然而，在梅伊为英国脱欧挣扎之际，不顾常规的川普无视外交礼节，在展开访英4天行程之前斥责梅伊。这是川普上任以来首度访问英国。

他在北大西洋公约组织（NATO）峰会结束后，在一场记者会中质疑梅伊是否会兑现英国选民公投支持退出欧盟的意愿。

他说：「人民投票要（英国）切断（与欧盟的）关系。」

他还说：「所以我想这就是他们会做的事，但他们可能会走有一点不同的路。我不清楚这（是否）就是他们投票选出来的结果。」（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

Neuer Inhalt Horizontal Line