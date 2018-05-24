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此内容发布于2018年5月24日 上午7:35 最后更新 - 2018年5月24日 -07:35

（法新社北京24日电） 德国总理梅克尔和中国国务院总理李克强今天会晤，共同为伊朗核子协议发声辩护；李克强暗示，终止协议将使对北韩谈判复杂化。

梅克尔（Angela Merkel）和李克强今天在北京人民大会堂会谈，两人在伊朗核子协议及自由贸易议题上展现一致立场，而这两项议题都受到美国总统川普（Donald Trump）高调干预。

李克强警告，美国终止伊朗核协议「不仅会影响伊朗，也会对透过和平谈判以解决其他争议性国际问题（的能力）产生负面影响」。

李克强没有提到北韩，但分析家警告，在川普预定下个月与北韩领导人金正恩进行峰会的情况下，此时宣布退出伊朗核协议，会动摇美方的谈判公信力。

梅克尔则对川普退出伊朗核协议所带给欧洲的经济冲击，表示忧心。

梅克尔说，如果欧洲企业担心美国制裁伊朗，而撤出或缩减在伊朗的商业活动，将为「其他国家企业制造机会打进伊朗市场并发挥更大作用」。

此外李克强否认伊朗危机有助人民币国际化，此时外界臆测，人民币计价的石油期货需求将会增加。（译者：陈彦钧/核稿：张佑之）

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