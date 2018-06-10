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此内容发布于2018年6月11日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月11日 -00:35

（法新社法兰克福10日电） 德国总理梅克尔（Angela Merkel）今天表示，相较于法国总统马克宏（Emmanuel Macron）提振欧元区经济的政策，她对马克宏改革欧盟移民与防卫的计画抱持更开放态度。

梅克尔接受公广「德国第一电视台」（ARD）访问时指出，她并非唱衰马克宏期望的政策会全数落空，而是对马克宏的19国欧元区改革计画有所保留，「对我而言，这不是正途，他也知道这点」。

德法两国的部长本月稍晚将会面，以赶在欧盟全体领袖本月28至29日召开会议前，找出欧盟改革的共识。

梅克尔挑明，马克宏希望欧元区共同投资预算能占欧元区GDP的1%或2%，「野心过大」。

许多德国人担心其他欧盟成员国将面临债务危机，梅克尔上周表示，几百亿欧元的「有限」投资预算就已足够。

此外，梅克尔呼吁建立一个负责整个欧盟的庇护机构、一套准驳庇护申请的共同标准，以及一支联合边防巡警。

庇护申请者的沉重负担应如何分担，在欧盟内产生歧见，像义大利与希腊这类位处欧盟边界的成员就抱怨，在整个东欧都拒绝调整移民配额之际，他们承担的压力已过重。

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