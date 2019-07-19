（法新社柏林19日电） 美国总统川普14日在推特上发布仇外推文，要4名民主党籍联邦众议院少数族裔女议员滚回原籍国，德国总理梅克尔今天谴责此事，并称川普的言语攻击无法让美国伟大。

梅克尔（Angela Merkel）表示，她坚定与川普的攻击划清界线，并与4名女国会议员站在同一阵线。她说：「我认为，美国的优势奠基在背景不同的人们，为这个国家的伟大做出贡献。」

川普14日在推特（Twitter）发文，呼吁4名民主党籍少数族裔女众议员「回原籍国」，似是影射相对年轻、自由派的「四人帮」（the Squad），也就是纽约州的欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）、明尼苏达州的欧玛（Ilhan Omar）、密西根州的特莱布（Rashida Tlaib）和麻州的普瑞斯利（Ayanna Pressley）。

上述4人仅欧玛的出生地不在美国。她年幼时随家人以难民身分离开索马利亚，1997年抵达美国。

尽管争议推文在美国国内引发舆论挞伐，众议院也「认证」推文有「种族主义」色彩，川普仍反覆发动攻势。

川普16日在推特上写道：「如果在这里不开心，你可以走人…这攸关对美国的爱，有些人憎恨我们的国家。」川普17日在一场集会上重申类似主张。

国际社会对川普的谴责也炮声隆隆，例如英国首相梅伊（Theresa May）称他的言论「完全令人无法接受」，纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）则说自己「完全且彻底」不赞同川普，今天则轮到一向避免评论他国内政的梅克尔开炮。

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