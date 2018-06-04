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此内容发布于2018年6月5日 上午12:05 最后更新 - 2018年6月5日 -00:05

（法新社布拉格4日电） 捷克总理巴比斯（Andrej Babis）今天拒绝德国总理梅克尔（Angela Merkel）推动的欧洲联盟（EU）新「弹性」移民政策。

梅克尔周末提议一个「弹性分工机制」，拒绝接收难民的国家能在其他领域做出贡献。

巴比斯接受德国「法兰克福广讯报」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）访问时说：「我们不想要补偿，为什么我们应该用其他贡献来补偿？」

「我们已经说得很清楚：我们的人民、我们的企业，要自行决定跟谁合作、生活。」

根据2015年实施的一项计画，寻求庇护的难民将根据配额从前线国家希腊和义大利送往其他欧盟国家，但匈牙利、波兰和捷克共和国几乎是完全拒绝接收难民。

梅克尔提议的「弹性机制」，让拒绝接收难民的国家，可以提供前线国家经济援助作为替代方案。

不过，巴比斯拒绝这项提议。亿万富豪巴比斯领导民粹政党「不满公民行动」（ANO）去年在大选胜出，却在组成联合政府时处处碰壁。

他说：「我们必须阻止欧洲大陆的这种迁徙，并帮助这些非洲和叙利亚民众。」（译者：叶俐纬/核稿：郑诗韵）

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