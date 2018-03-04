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此内容发布于2018年3月4日 上午7:05 最后更新 - 2018年3月4日 -07:05

（法新社柏林4日电） 德国老牌总理梅克尔号称「欧洲女王」已久，近来却遭遇历来最大危机，饱受创伤才惊险过关，今天笃定赢得第4个任期。

梅克尔在这个欧洲最大经济体掌舵长达12年，常被称为举世最有权势的女性，去年却在大选受挫，为筹组新政府经历战后德国最长的谈判时间，如今在中间偏左的社会民主党（SPD）同意与她的保守派联盟再组大联合政府后，才终于大势底定。

如果63岁的梅克尔真的顺利作完第4个4年任期，她可能追上或超越故总理柯尔（Helmut Kohl）的马拉松任期纪录。柯尔是德国统一的推手，也是提拔梅克尔的师父。

不过，越来越多观察家怀疑梅克尔会再执政那么久，因为许多选民已对这位昵称「老妈」的总理产生质疑，有关她统治时间将尽的说法四起。

梅克尔所以深陷困境，主因她开放德国的边界，接纳自2015年起涌入境内的超过100万难民，她这么做的勇气非比寻常，但也为此付出代价。

这项人道行动使她成为许多人眼中的英雄，但也在国内引发仇外情绪，助长极右派德国另类选择党（AfD）崛起。这个政党的口号是「梅克尔一定要下台」。

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