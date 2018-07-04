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此内容发布于2018年7月4日 上午6:05 最后更新 - 2018年7月4日 -06:05

（法新社柏林4日电） 德国总理梅克尔表示，美国总统川普决定对输美钢铝制品课徵惩罚性关税后，欧美双方就困在贸易冲突僵局中，但欧洲联盟「值得尽一切努力化解这场冲突，如此才不会变成一场真正的战争」。

川普1日重申，正审慎考虑对欧洲汽车课徵20%进口税，同时还指控欧洲在贸易上「可能和中国一样坏」。

欧盟（EU）已对包括波本威士忌、牛仔裤、哈雷（Harley-Davidson）机车在内的指标性美国产品课徵关税，作为钢铝制品进口税的象徵性报复措施。

针对川普抱怨，欧盟、尤其是德国对美国有庞大贸易顺差，梅克尔（Angela Merkel）今天对德国国会表示，川普的算法有所扭曲，因为只以商品贸易为根据，并未涵盖服务。

梅克尔表示：「若把数位服务之类的服务也算进去，那么会得到完全不同的贸易收支帐，显示美国对欧洲有顺差。」

她对国会表示：「只计算商品，却不包含服务，几乎已不合时宜。」

梅克尔过去曾表示，她支持针对亚马逊（Amazon.com）、脸书（Facebook）、谷歌（Google）之类的跨国企业课徵「数位税」。前述跨国企业为了节税而将收益转移到不同欧洲国家，引发外界抨击。

不过欧盟内部对数位税的看法分歧，卢森堡、爱尔兰等国不愿因此造成美国科技巨擘企业转往其他国家。（译者：陈宜君/核稿：刘学源）

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