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此内容发布于2018年5月20日 上午1:05 最后更新 - 2018年5月20日 -01:05

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普表示，第一夫人梅兰妮亚动完肾脏手术，「情况非常良好」，今早已返回白宫。不过他在第一则推文中，误将老婆大人的名字拼成Melanie（正确为Melania）。

川普推文说：「很高兴，我们了不起的第一夫人已经回到白宫。梅兰妮亚的感觉和复原情况都非常良好。感谢各位的祈祷与祝福。」

梅兰妮亚的办公室发言人葛里向（Stephanie Grisham）说，48岁的梅兰妮亚14日接受「良性」肾脏疾病的栓塞治疗。

栓塞治疗最常用于切断血液流向肿瘤或增生组织。

尽管这多是在门诊进行的小型手术，但患者接受治疗后常会留在医院过夜，以缓和疼痛。

白宫并未说明梅兰妮亚住院时间较长的原因。

葛里向说：「她正舒适地休养，精神很好。」「我们的办公室接获数以千计电话和电邮，祝福梅兰妮亚早日康复，我们对拨冗致意的每一位表示感谢。」

不过，川普在第一则推文写道「梅兰妮的感觉和复原情况都非常良好」，误将老婆大人的名字拼成Melanie，稍后才做出修正。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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