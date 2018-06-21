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此内容发布于2018年6月22日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月22日 -01:35

（法新社华盛顿21日电） 美国第一夫人梅兰妮亚今天意外前往美墨边界探视移民儿童，她此行选穿印有「我真的不在意」字样的橄榄绿外套，引发热议，不过她的发言人说，这就只是一件外套，没别的意思。

梅兰妮亚（Melania Trump）身穿这件卡其布外套，准备搭机前往德州的照片迅速在网路上疯传，与此同时，白宫正使劲平息各界对拆散移民家庭政策的不满。

英国「每日邮报」（Daily Mail）报导，询及这件印有白色笔刷字体的军式外套，梅兰妮亚的发言人葛里向（Stephanie Grisham）说，「没有隐含什么讯息」。西班牙时装品牌飒拉（Zara）贩售的这件外套售价39美元。

葛里向说：「就只是一件外套。在今天访问德州这趟重要行程后，我希望媒体不会把焦点放在她穿了什么。」

网路流传着各种臆测之际，葛里向稍后推文说，「#她在意#这不过是一件外套」。

不过，川普总统对此却有截然不同的见解。川普在梅兰妮亚返回白宫后不久推文说：「梅兰妮亚外套背面上的『我真的不在意，你在意吗？』，是针对假新闻媒体。」

「梅兰妮亚知道他们有多不老实，而她确实不再在意。」

梅兰妮亚抵达德州麦卡伦（Mcallen）时，换下这件具有争议的绿外套，改穿奶油色的钮扣式狩猎风格夹克。

不过返回白宫时，她又穿上这件外套，尽管华府地区天气闷热潮湿。

网友Desiree Valenzuela说：「我要找一件旧夹克和一罐白漆，上头写着『我在意，你在意吗？』。」

网友Bunai Di则说，我知道她认得字，为何要选穿这样的衣服？这跟她的穿搭并不相配，现在是夏天，上头印的字也不恰当。

但也有人替梅兰妮亚缓颊，说她只是在搭机时穿着这件外套，到了德州就把衣服换下了。

网友Juliette Van Der Wal说，她可能真的没那个意思。但她下次应该想得更加周到。这很不尊重人，而且她也不是没有其他衣服可以穿。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

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