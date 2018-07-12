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此内容发布于2018年7月12日 下午11:05 最后更新 - 2018年7月12日 -23:05

（法新华盛顿12日电） 美国总统川普的贸易攻势日渐扩大，让国会议员忧心忡忡，财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）今天赴众议院作证时，竭力要缓和他们的担忧。

联邦参议院昨天压倒性通过一项动议，支持立法限制总统的贸易决策权，此举被视为象徵性训斥白宫。梅努钦今天到众议院金融服务委员会（House Financial Services Committee）作证。

参议院的表决结果并无拘束效力，但却凸显川普和自家共和党人已然分道扬镳。到目前为止，共和党人不愿主动阻挡川普的贸易政策。

数以十亿计美元的美国进出口商品如今遭课徵惩罚性进口税，工业及消费者物价提高，开始引发通膨，让商业领袖感到不安。

经济学家不断警告，贸易战日益加剧将使投资和经济成长低迷。

国际货币基金（IMF）就保护主义壮大的趋势提出警告，表示可能危害全球经济复苏。IMF预定16日发布更新的全球经济成长预测报告。

然而，尽管国会议员多次表示，美国的产品、劳工和产业相当脆弱，包括乔治亚州的核桃、肯塔基州的波本威士忌、密西根州和南卡罗来纳州的汽车、密苏里州的黄豆栽种者和钉子制造商都将不堪关税打击，梅努钦作证时依然捍卫川普的政策。

梅努钦在一年一度有关国际金融体系状态的作证时说，川普的政策可能在各层面都获致成功。

梅努钦说：「我想这一切的最后阶段，是我们着重美国企业的自由及公平贸易。」「我的态度审慎乐观，但我想，我们最终会有好结局。」

他也表示，他一直密切关注易受伤害的产业，例如黄豆。他说：「虽然目前我们尚未看到任何负面影响…我们持续监控对投资不稳定性的冲击。」

梅努钦也表示，川普呼吁知名的威斯康辛州重机业者哈雷机车（Harley Davidson），不要为了因应欧盟的报复性关税，又将更多的制造工作移到海外。（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

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