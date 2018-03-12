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此内容发布于2018年3月12日 上午3:35 最后更新 - 2018年3月12日 -03:35

（法新社东京12日电） 日本财务省今天坦承窜改首相安倍晋三裙带主义丑闻相关文件，似乎对企图于9月竞选连任自由民主党（LDP）党魁的安倍构成打击；这些遭窜改的文件与具有争议的国土贱卖疑云有关。

●发生什么事？

这桩丑闻涉及将位于西部城市大阪的国土，贱卖给极保守的右翼教育团体「森友学园」（Moritomo Gakuen）。

森友学园据传以1亿3400万日圆（约新台币3830万元）买下这块9000平方公尺的土地，价格仅为市价约1/10。

●为何对安倍构成打击？

森友学园理事长笼池泰典据传与安倍及首相夫人安倍昭惠有私交，反对派指控笼池泰典因与政府高层关系密切，才能完成这笔以低价购入日本政府国有地的交易。

笼池泰典宣称安倍透过妻子，向森友学园捐款100万日圆。安倍坚决否认上述说法。

贱卖国土丑闻爆出后，安倍昭惠已辞任森友学园旗下新建小学的荣誉校长一职。

●丑闻为何再次浮出台面？

这桩丑闻似乎一度平息，安倍去年以压倒性胜利连任首相，尽管反对党试图在选战期间提起相关议题。

然而，「朝日新闻」（Asahi Shimbun）本月稍早报导，与这笔土地交易有关的文件在呈交给国会议员前遭到窜改。

日本媒体报导，在最后提交给国会的文件中，包括安倍昭惠和多位政治人物名字在内等细节都被删除。

●后果为何？

这桩丑闻已为安倍的政治生涯带来伤害，各界也将安倍所属政党自民党在2016年东京都议会选举惨败归咎于此，这也是导致前防卫大臣稻田朋美辞职下台的因素之一。

国税厅长佐川宣寿上周也为这起丑闻请辞，有些报导暗示他下令修改文件。

卷入丑闻的一位财务省官员上周被人发现身亡，死因似为自杀，不过目前还不清楚两者是否有直接关联。

根据今天公布的民调，安倍支持率较上个月下滑6个百分点，来到48%。这是他去年10月成功连任以来，支持率首度跌破50%。

●对安倍的影响程度？

尽管声望下滑，安倍的支持率仍让英国首相梅伊（Theresa May）和美国总统川普望尘莫及。

反对自民党领导政府的势力支离破碎且脆弱，安倍在国会仍享有2/3的过半优势，为他奠定强而有力的基础。

东京明治大学（Meiji University）政治学教授西川伸一说：「假如文件证实的确遭到窜改，对安倍政府来说无疑是一大打击。」

西川告诉法新社：「他的支持率可能下滑，但安倍仍可望藉由推卸责任，说『这都是财务省的官僚主义者所为』，来挺过这场风暴。」

安倍正寻求于9月竞选连任自民党党魁，有望成为日本史上任期最长的首相。

智库特尼欧情报顾问公司（Teneo Intelligence）日本政治专家哈里斯（Tobias Harris）说：「假如安倍的支持率再度开始下滑，安倍的处境可能变得更危险。就此来说，这可能给对手更多空间，主张对丑闻感到厌倦的公众已准备好要有所改变。」（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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