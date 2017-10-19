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此内容发布于2017年10月19日 上午4:35 最后更新 - 2017年10月19日 -04:35

（法新社里斯本18日电） 葡萄牙内政部长德索沙（Constanca Urbano de Sousa）因政府未能妥善处理近期森林大火而饱受批评，她今天宣布辞去职务。葡萄牙近4个月爆发多场森林大火，夺走100多条人命。

随着死亡人数逐渐增加，德索沙不敌日益升高的政治压力，今天向社会主义派总理柯斯塔（Antonio Costa）提交辞呈。

柯斯塔说：「过了这个夏天，一切都变得不一样了。」他一开始拒绝德索沙请辞的要求，之后才让步，承认国家服务单位在解决这项问题时犯下「严重错误」。

柯斯塔在国会说：「如果你们希望我道歉，那么我道歉。」德索沙则在辞职信中坦言，她并不具备「执行职责所需的政治与个人条件」。

葡萄牙政府今天宣布，副总理卡布瑞塔（Eduardo Cabrita）将接手德索沙职务。

葡萄牙民防局表示，中部与北部地区15日接二连三发生森林大火，造成42人丧命，另有71人受伤。

中部大贝德罗高镇（Pedrogao Grande）附近地区6 月也爆发类似火警，夺走64条人命，250人受伤，为葡国史上死伤最惨重森林大火。（译者：中央社周莉芳）

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