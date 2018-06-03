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此内容发布于2018年6月3日 下午5:35 最后更新 - 2018年6月3日 -17:35

（法新社突尼西亚斯法克斯3日电） 地中海域今天有逾50名移民溺毙，其中大部分在突尼西亚和土耳其外海遇难。与此同时，义大利新政府宣示持续收紧移民政策。

突尼西亚当局表示，在靠近斯法克斯（Sfax）的南方海岸外海寻获48具遗体，另有68人获救。

突尼西亚籍幸存者费加尼（Wael Ferjani）说：「这艘船最多只能载75到90人，却挤上超过180人。」

而在地中海另一端的土耳其外海也发生沉船事件，造成包括7名儿童在内的9名叙利亚人丧生。

国营媒体报导，这群人搭快艇企图非法前往欧洲，船却在土国南部安塔利亚省（Antalya）外海遭遇麻烦。

根据安纳杜鲁新闻社（Anadolu News Agency），死亡儿童当中，年纪最大的才14岁，最小的更只有3岁。据报有6名成人获救，包括一对夫妻，但是他们的5个小孩溺毙。

义大利堪称近几年地中海移民的焦点，2013年以来已有逾70万人抵达当地。

强硬派新内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）今天前往获救移民主要上岸地西西里（Sicily）推动反移民施政。

前政府曾与主要移民输出国利比亚当局和民兵组织签署争议性协议，使横渡地中海抵达义大利的移民总数自去年夏天以来骤降75%。

萨尔维尼矢言透过削减移民数额和加速驱逐等方式，进一步降低。

他昨天在义北的集会中说：「非法之徒好日子结束，准备好收拾你们的家当。」

昨天又有被人道船救起的大约158人抵达西西里南部。

与此同时，西班牙海上救援部门今天表示，光是这个周末就有240名移民获救，但据报有一人溺毙。（译者：何宏儒）

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