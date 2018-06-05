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此内容发布于2018年6月5日 上午7:05 最后更新 - 2018年6月5日 -07:05

（法新社日本铫子5日电） 法国人李康特今天跳进太平洋，展开东京到旧金山9000公里长史诗般的泳程。他将穿越鲨鱼出没、充斥塑胶垃圾的海域。

今天的天气温暖宜人，伴随阵阵微风。上午刚过9时，51岁的李康特（Ben Lecomte）在艳阳下进入凉爽平静的海水中。

迎接他的将会包括滔天巨浪、鲨群和水母。李康特还将游过「太平洋大垃圾带」（Great Pacific Garbage Patch），尝试完成全球首度泳渡太平洋的壮举。

乘风破浪前，李康特表示：「现在开始了，我跃跃欲试。」

他的子女先伴游约100公尺，然后加入近70位祝福群众的行列，亲友们在岸上相互拥抱。

李康特说：「有这么多人来，真让人感动。」

这趟旅程既是冒险也是科学研究，李康特希望唤起民众对于海洋和塑胶污染的意识。预期6到8个月期间，随行的支援团队将进行一系列的海洋实验。

这项艰巨的泳渡壮举期间，他将游经夏威夷和加州之间面积堪比德州的海洋垃圾和漂浮物漩涡，纠缠在一块的塑胶增添这趟旅程的危险。

李康特的团队将采集水体样本，以更了解充斥相关水域的微塑胶积聚情况。

其余时间他将在长20公尺的支援艇「发现者」（Discoverer）上休息、睡觉和进食。「发现者」每天早上会把李康特送到前一晚结束的地点，放他下水继续游。（译者：梁元龄/核稿：何宏儒）

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